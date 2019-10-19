İSTANBUL’DA DENİZ ULAŞIMINA SİS ENGELİ

\u0130STANBUL DHA - \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi \u015eehir Hatlar\u0131 A.\u015e., Bo\u011faz\u2019daki yo\u011fun sis nedeniyle Kad\u0131k\u00f6y-Karak\u00f6y, Kad\u0131k\u00f6y-Be\u015fikta\u015f ve Kad\u0131k\u00f6y-Emin\u00f6n\u00fc seferlerinin iptal edildi\u011fini duyurdu.Burun esteti\u011finde b\u00fcy\u00fck kolayl\u0131k! \u0130\u015fte yeni teknolojilerTrump'tan bir T\u00fcrkiye a\u00e7\u0131klamas\u0131 daha!ABD ile \u0130srail aras\u0131nda 'T\u00fcrkiye' g\u00f6r\u00fc\u015fmesi!
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