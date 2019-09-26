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İSTANBUL'DA DEPREM; AVCILAR'DA CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 16:41 | Son Güncelleme

SİLİVRİ açıklarında bugün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında  Avcılar'da bir minare yıkıldı, bir bina kısmen zarar gördü.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ açıklarında bugün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Avcılar'da bir minare yıkıldı, bir bina kısmen zarar gördü. Deprem paniği ile oturduğu evden atlayan bir kişinin bacağı kırıldı.
Depremin şiddetli hissedildiği Avcılar'da sarsıntıyı hissedenler kendilerini dışarı attı. Cadde ve sokaklar bir anda kalabalıklaştı. Herkes korku içerisinde tanıdıklarına ulaşmaya çalışırken telefon sistemi işlemez hale geldi. İlçedeki bankalar dahil birçok iş yeri kapandı.
Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Hacı Ahmet tükenmez Camii'nin iki minaresinden birisinin şerefesi devrilirken şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir binada da önemli hasar meydana geldiği ifade edildi. Deprem paniği sırasında atlarken bacağından yaralanan bir kişi Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Hacı Ahmet tükenmez Camii'nin yanında yaptığı açıklamada, can veya mal kaybı olmadığını açıklarken, son sarsıntının bir kez daha 1999 Marmara Depremi'ni hatırlattığını zaman kaybedilmeden güvenli binalar yapılması gerektiğini söyledi.
Deprem üzerine ilçedeki bütün okullar tatil edildi. Veliler okula akın ederek çocuklarını yanlarında götürürken, trafik önemli ölçüde aksadı.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Avcılar'daki deprem ardından ilçe Kaymakamı Kemal İnan ve Belediye Başkanı Turan Hançerli başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Kriz masasının deprem ardından ortaya çıkan şikayet ve hasarları değerlendireceği açıklandı.

Görüntü Dökümü:

Depremden hemen sonra sokakta çekilen görüntüler

Depremi hissetip dışarı çıkanlarla röportajlar

Yıkılan minareden görüntüler

Minarenin yıkılmasını anlatanlar

Belediye başkanı açıklama yaparken

Parklarda toplananlar

Trafik durmuş halde

İşyerleri kapatılmış halde

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