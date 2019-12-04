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İstanbul'da deprem çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 12:32 | Son Güncelleme

İstanbul'da deprem çalıştayı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) düzenlenen deprem çalıştayında, sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, binaların deprem güvenliği, kentsel dönüşüm, ilçelere afet merkezleri kurulması, devlet birimlerinin eş güdüm içerisinde çalışması tavsiyelerinin ön plana çıktığı deprem çalıştayı, 2-3 Aralık'ta İstanbul Kongre Merkezinde yapıldı.

Sorunlar ve çözüm projelerinin görüşüldüğü çalıştayda, olası İstanbul depremi kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Çalıştayda, ulusal ve uluslararası akademisyenler, sektör paydaşları, vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 600'ün üzerinde katılımcının fikirlerini paylaştığı çözüm masaları ilgi gördü.

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Deprem Çalıştayı istanbul büyükşehir belediyesi İstanbul Deprem Platformu

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