İstanbul'da depremde hasar gören 8 okul yıkılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, 26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ileri tetkik çalışmaları tamamlanan 8 okulun yıkılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, depremden sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan "Gözleme Dayalı Ön Tespit Çalışmaları"na göre eğitim öğretime ara verilmiş okullarla ilgili "İleri Tetkik Çalışmaları"nın tamamlandığı belirtildi.

Çalışmalar sonucu, 8 okul binasının yıkılıp yeniden yapılmasına karar verildiği kaydedilen açıklamada, bu okulların yeniden yapımına yönelik proje çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Yıkılıp yeniden yapılacak okullar şu şekilde sıralandı:

"Bayrampaşa'da Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çatalca'da Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok), Eyüpsultan'da Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu, Gaziosmanpaşa'da 100. Yıl İlkokulu/Ortaokulu, Küçükçekmece'de Göktürk İlkokulu Kapalı Spor Salonu ile Tahsin Banguoğlu İlkokulu, Silivri'de Fevzipaşa Değirmenköy İlkokulu (Ek Bina) ile Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı."