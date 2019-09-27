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İstanbul'da depremin ardından hasarlı bina sayısı 473

27.09.2019 13:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İstanbul’daki depremin ardından hasarlı bina sayısının 473 olduğunu açıkladı.

İstanbul'da depremin ardından hasarlı bina sayısı 473

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlık ettiği toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da toplantıya katıldı.

Fuat Oktay toplantı öncesinde İstanbul'daki depremle ilgili gazetecilere bilgi verdi. Oktay ilk depremden şu ana kadar en büyüğü 4.1 olan 188 artçı depremin meydana geldiğini söyledi.

Oktay, "Şu ana kadar tüm kurumlarımız çalışmalarına devam etmekte. Özellikle de bu merkez itibariyle baktığımız zaman 556 personelimiz hasar tespit çalışmaları başta olmak üzere, barınma, araç-gereç ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Tabii ki bu sayı bunun çok üzerinde ama bu merkezdeki fiilen çalışan arkadaşlarımızın sayısını ifade ediyorum" dedi.

Vatandaşlardan gelen hasarlı bina ihbarlarının tamamının tek tek kayıt altına alınarak incelendiğini söyleyen Oktay, şu ana kadar AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısının 473 olduğunu belirtti.

Hasar ihbarı yapılan 55 okula da değinen Oktay, tamamının kontrol edildiğini söyledi. Oktay, "Bunlar içerisinde 14 okul için detaylı inceleme kararı alınmıştır. Söz konusu 14 okul bugün tatil edilmiştir. Diğer 7 bin 46 okulda eğitime ara verilecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 14 okul için de yine aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3 gün içerisinde de bunların durumu ile ilgili nihai sonuca varılacak. Tekrar açıklama yapacağız bununla ilgili" diye konuştu.

Oktay depremin ardından yaralanan 34 vatandaşın 10'unun tedavilerine devam edildiğini söyleyerek, 24 vatandaşın ise taburcu edildiğini kaydetti.

DHA / HT, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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