İstanbul'da depremin ardından hasarlı bina sayısı 473

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlık ettiği toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da toplantıya katıldı.

Fuat Oktay toplantı öncesinde İstanbul'daki depremle ilgili gazetecilere bilgi verdi. Oktay ilk depremden şu ana kadar en büyüğü 4.1 olan 188 artçı depremin meydana geldiğini söyledi.

Oktay, "Şu ana kadar tüm kurumlarımız çalışmalarına devam etmekte. Özellikle de bu merkez itibariyle baktığımız zaman 556 personelimiz hasar tespit çalışmaları başta olmak üzere, barınma, araç-gereç ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Tabii ki bu sayı bunun çok üzerinde ama bu merkezdeki fiilen çalışan arkadaşlarımızın sayısını ifade ediyorum" dedi.

Vatandaşlardan gelen hasarlı bina ihbarlarının tamamının tek tek kayıt altına alınarak incelendiğini söyleyen Oktay, şu ana kadar AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısının 473 olduğunu belirtti.