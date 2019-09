İstanbul'da ders zili çaldı

Öğretmen İbrahim Korkmaz da, "Her şeyden önce kazasız ve belasız eğitim ve öğretim yılı geçirmeyi diliyorum. Ailelere söyleyeceğim naçizane fikrim, sabırlı olmaları ve çocukların her zaman yanlarında olmaları. Asla çocuklarını başkalarıyla kıyaslamamaları. Her çocuk kendi içinde bir bütün, hepsinin ayrı güzellikleri ve güçleri var. Sabır sabır... Şifresi bu. Üzgün olan, ailelerinden ayrılmayan çocuklar var. Heyecanlılar ilk defa okula başlayacaklar, ilk defa öğretmenleri var. Heyecanları normal. Okula kısa sürede alışacaklarını umuyorum." diye konuştu.

Birinci sınıfa başlayan öğrenciler de mutlu olduklarını ifade etti. Öğrencilerden, Mustafa Kıvrak, "Birinci sınıfa başladım. Kendimi iyi hissediyorum. Mutluyum." dedi. Zeynep Dila Bulut, "Güzel duygular hissediyorum. Okula başladığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Ayşe Miray Ekşi ise, "Okula başladığım için mutluyum. Biraz zor uyandım ama mutluyum." dedi. Suriyeli öğrencilerden Yusuf Harfan ise "Mutluyum ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

İlk dersi tamamlayan öğrenciler teneffüs zilinin çalmasıyla bahçeye çıktı.