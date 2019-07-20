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İstanbul’da dev asayiş operasyonu: 217 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 19:05 | Son Güncelleme

İstanbul genelinde gerçekleştirilen operasyonla haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan 217 şahıs gözaltına alındı.İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr.

İstanbul genelinde gerçekleştirilen operasyonla haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan 217 şahıs gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine Bağlı ekipler tarafından, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamak için operasyon gerçekleştirildi. İstanbul genelinde bugün, 280 ekip ve toplamda 673 personel ile önceden belirlenmiş 561 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde 217 şahıs yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyonla 48’i yaralama, 20’si hırsızlık, 8’i gasp, 8’i tehdit ve hakaret, 5’i iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, 5’i şantaj ve fuhuş, 5’i dolandırıcılık, 5’i mala zarar verme, 4’ü cinsel istismar ve cinsel saldırı, 3’ü adam öldürme, 3’ü hürriyetinden yoksun bırakma, 103’ü ise çeşitli suçlarından aranan toplam 217 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüklerine götürülen şahıslardan 2’sinin 20 yıla kadar, 9’unun 10 yıla kadar, 14’ünün 5 yıla kadar, 70’inin 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu, 122’sinin ise çeşitli suçlardan arandığı öğrenildi.

İstanbul genelinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 217 kişinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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