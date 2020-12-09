HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da dev operasyon: 1.5 milyon değerinde sahte cinsel ilaç ele geçirildi

İstanbul’da dev operasyon: 1.5 milyon değerinde sahte cinsel ilaç ele geçirildi

09.12.2020 12:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşık bir ay boyunca teknik ve fiziki takipte oldukları bir çeteyi çökertti.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşık bir ay boyunca teknik ve fiziki takipte oldukları bir çeteyi çökertti. 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda kartonların içerisinde piyasa değeri 1.5 milyon olan çok sayıda sahte ve tarihi geçmiş sahte cinsel gücü artırıcı ilaç ele geçirdi. 1’i kadın 4 şahsın gözaltına alındığı operasyon anı kameralara yansıdı.
İstanbul’da başarılı operasyonlara imza atan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir çetenin sahte ve barkodu değiştirilmiş cinsel gücü artırıcı, kas yapıcı ilaç sattığı bilgisine alması üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 1 ay boyunca fiziki ve teknik takip yapan Kağıthane polisine dün saat 12.00 ve 15.00 sıralarında gizli numaradan iki ihbar telefonu geldi. Sahte ilaç dağıtımı yapılacağı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, satışın gerçekleştirileceği adrese giderek beklemeye başladı. Kağıthane polisi gerekli tedbirleri alarak beklerken saat 16.30 sıralarında 34 HL 1703 plakalı otomobil Cendere Caddesi üzerindeki AVM’nin önüne geldi.

Sahte ilaç satarken suçüstü yakalandı
Harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, araçtan sahte ilaç indiren Burhan S.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Araçta arama yapan polis, karton koli içerisinde 58 adet ürün ele geçirdi. Ürünleri Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle inceleyen polis, sahte olduğunu, karekodların kopyala-yapıştır yöntemiyle yapıldığı, kutusunun ise benzetildiği, genotropin ilacının büyüme hormonu amacıyla kullanıldığı ve bahse konu ürünün doktor raporu ve reçeteyle en fazla 1 adet olacak şekilde alınması gerektiği bilgisine ulaştı.

İlaçların piyasa değeri 1.5 milyon lira
Operasyonun ardından çalışmalara devam eden edindiği bilgiler doğrultusunda Kağıthane polisi, Bağcılar, Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde bulunan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Zeytinburnu’ndaki adreste herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, Bağcılar’da bulunan adreste ise İzzet Y. gözaltına alındı. Esenyurt’ta yapılan operasyonda ise İlyas A. ve Meryem S. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 6 karton kutu içerisinde 296 adet cinsel ilaç, 5 bin 20 adet cinsel ilaç ele geçirildi.

1’i kadın 4 şüpheli gözaltında
Operasyonun ardından ele geçirilen ilaçlara el konulurken, gözaltına alınan 1’i kadın 4 şüpheli ise emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler, Sadabad Polis Merkezi Amirliğinde “Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu’na Muhalefet” suçundan adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı! Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı!
Akılalmaz olay: Taksici 10 lirayı kabul etmeyince...Akılalmaz olay: Taksici 10 lirayı kabul etmeyince...
22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
1/

En Çok Okunan Haberler

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

Irkçı hakem maçtan alındı!

Irkçı hakem maçtan alındı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?

Tüm Türkiye'de aranıyordu! Yaşı 23 ama...

Tüm Türkiye'de aranıyordu! Yaşı 23 ama...

Hayati uyarı: O durumda maske bile korumaz

Hayati uyarı: O durumda maske bile korumaz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Koronavirüs aşısı ikinci dozdan 10 gün sonra korumaya başlıyor

Koronavirüs aşısı ne zaman korumaya başlıyor?

Esenyurt'ta günlük kiralık dairede kardeş cinayeti

Günlük kiralık evde dehşet

İzzet Ulvi Yönter'in hayatı... Devlet Bahçeli'nin yerine mi geçecek? İzzet Ulvi Yönter kimdir, memleketi neresi?

İzzet Ulvi Yönter'in hayatı

Gideceği yere 10 liraya götürmeyen taksicinin aracını çalıp istediği yere gitti

Akılalmaz olay: Taksici 10 lirayı kabul etmeyince...

Genç kadın dehşeti yaşadı! Akşam işkence yaptı sabah her yere 'seni çok seviyorum' yazdı

Akşam işkence yaptı sabah her yere 'seni çok seviyorum' yazdı

Gönüllülerde uygulama devam ediyor: Koronavirüs aşısı ikinci dozdan 10 gün sonra korumaya başlıyor

Koronavirüs aşısıyla ilgili 10 gün detayı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.