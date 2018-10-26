İSTANBUL'DA DEV OPERASYON:181 KİŞİ YAKALANDI

Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş ağır hapis cezası bulunan aranan kişilere yönelik 39 ilçede dev operasyon düzenlendi. İstanbul İl Emniyet müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde; 615 ekipten oluşan bin 350 (1350) personel ile sıkı bir çalışmanın ardından belirlenen bin 500 (1500) adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda kapıyı açmayan 20 adresin kapısı çilingirle açılarak içeri girildi.

Operasyon kapsamında; 2 kişi adam öldürmek suçundan, 26 kişi hırsızlık suçundan, 19 kişi yaralama suçundan, 21 kişi yağma, gasp suçlarından, 16 kişi işyeri, konut dokunulmazlığını ihlalden, 11 kişi dolandırıcılık suçundan, 10 kişi mala zarar verme, 9 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmaktan, 9 kişi resmi belgede sahtecilik suçundan, 7 kişi kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan, 5 kişi 6136 SKM suçundan, 5 kişi silahlı tehditten, cinsel istismar ve saldırıdan 3 ve diğer suçlardan 38 olmak üzere toplam 181 aranan kişi yakalandı.

20 YILLA ARANANLAR BİLE VAR

Yakalanan kişilerin aldıkları ceza hükümleri ile ilgili önemli ayrıntılar da ortaya çıktı. Yakalanan kişilerin arasında, 20 yıl hüküm giyen 4 kişi, 10 yıl hapis cezası bulunan 15 kişi ve 5 yıl ceza alıp firarı olan 87 kişi de yer alıyor.

