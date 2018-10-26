HABER

İSTANBUL'DA DEV OPERASYON:181 KİŞİ YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 23:32 | Son Güncelleme

Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA İstanbul'da haklarında kesinleşmiş ağır hapis cezası bulunan aranan kişilere yönelik 39 ilçede dev operasyon düzenlendi.

Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA
İstanbul'da haklarında kesinleşmiş ağır hapis cezası bulunan aranan kişilere yönelik 39 ilçede dev operasyon düzenlendi. İstanbul İl Emniyet müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde; 615 ekipten oluşan bin 350 (1350) personel ile sıkı bir çalışmanın ardından belirlenen bin 500 (1500) adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda kapıyı açmayan 20 adresin kapısı çilingirle açılarak içeri girildi.

Operasyon kapsamında; 2 kişi adam öldürmek suçundan, 26 kişi hırsızlık suçundan, 19 kişi yaralama suçundan, 21 kişi yağma, gasp suçlarından, 16 kişi işyeri, konut dokunulmazlığını ihlalden, 11 kişi dolandırıcılık suçundan, 10 kişi mala zarar verme, 9 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmaktan, 9 kişi resmi belgede sahtecilik suçundan, 7 kişi kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan, 5 kişi 6136 SKM suçundan, 5 kişi silahlı tehditten, cinsel istismar ve saldırıdan 3 ve diğer suçlardan 38 olmak üzere toplam 181 aranan kişi yakalandı.

20 YILLA ARANANLAR BİLE VAR
Yakalanan kişilerin aldıkları ceza hükümleri ile ilgili önemli ayrıntılar da ortaya çıktı. Yakalanan kişilerin arasında, 20 yıl hüküm giyen 4 kişi, 10 yıl hapis cezası bulunan 15 kişi ve 5 yıl ceza alıp firarı olan 87 kişi de yer alıyor.

PARTNERYasemin modaya uyduYasemin modaya uydu
Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit olduTürkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu
Silivri Belediyesi'nden 40 bin bayrakSilivri Belediyesi'nden 40 bin bayrak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi yakalandı

İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Silivri Belediyesi'nden 40 bin bayrak

Silivri Belediyesi'nden 40 bin bayrak

Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Suudi Arabistan konsolosluğu civarında dikkat çeken çalışma

Suudi Arabistan konsolosluğu civarında dikkat çeken çalışma

Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Hafta sonuna dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.