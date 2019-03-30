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İstanbul'da dev terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 08:58 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekât polislerinin de desteğiyle il genelinde daha önceden belirlenen 127 adrese gece saatlerinde eş zamanlı terör operasyonu düzenledi.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekât polislerinin de desteğiyle il genelinde daha önceden belirlenen 127 adrese gece saatlerinde eş zamanlı terör operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar sonucu il genelinde daha önceden belirlenen 127 adrese Özel Harekât polislerinin desteğiyle eş zamanlı terör operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında Sultangazi'de bulunan bir binanın giriş katındaki daireye terörle mücadele ekipleri ve Özel Harekât polisleri baskın yaptı. Ekipler, içeride bir süre arama yaptı. Bu sırada diğer ekipler de binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak, tetikte bekledi. Adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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