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İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 06:15 | Son Güncelleme

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çok sayıda şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılar ile haklarında arama kararı olan kişilere ait adreslere, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis helikopterinin de destek verdiği kent genelindeki operasyon çalışmaları devam ediyor.

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