HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İSTANBUL'DA DHKP-C OPERASYONU; 3 GÖZALTI

İSTANBUL'DA DHKP-C OPERASYONU; 3 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 14:00 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 17 adrese düzenlenen operasyonlarda DHKP-C terör örgütü üyesi 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ali ABLAY/ İSTANBUL , (DHA) İSTANBUL'da 17 adrese düzenlenen operasyonlarda DHKP-C terör örgütü üyesi 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul'da yapılan eylemlerin faillerinin yakalanması , terör örgütüne ait silahların bulunması, örgütsel dokümanların ele geçirilmesi ve örgüt içerisinde faaliyet gösteren şüpheliler yakalanmasına yönelik operasyonda 17 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Arama yapılan adreslerde 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca aramalarda ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, çok sayıda mühimmat, örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-Arşiv

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Elazığ'da depremde ölen anne ve oğlu toprağa verildiElazığ'da depremde ölen anne ve oğlu toprağa verildi
Yürekleri ısıtan davranışYürekleri ısıtan davranış
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeli'den Elazığ ve Malatya depremi sonrası açıklama

Devlet Bahçeli'den deprem açıklaması

CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk deprem bölgesinde gözyaşlarını tutamadı

CNN Türk Muhabiri gözyaşlarını tutamadı

Doç. Dr. Özmen'den Elazığ için tedirgin eden deprem açıklaması

Elazığ için tedirgin eden deprem açıklaması

Depremde ölen anne ve oğlu defnedildi

Depremde ölen anne ve oğlu defnedildi

Son dakika! Malatya'da bir deprem daha (AFAD-Kandilli son depremler)

Malatya'da bir deprem daha

Deprem anında 2 kattan atlayan genç kız o anları anlattı

Deprem korkusuyla balkondan atlayan genç kız o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.