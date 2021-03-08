İstanbul’da DHKP-C operasyonunda gözaltına alınan 2 kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DHKP-C‘ye yakınlığıyla bilinen Şişli Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi’ne 5 Mart günü düzenlenen baskında örgüt üyesi oldukları iddia edilen ve bu nedenle adli makamlarca aranan Turgut O. ve Baki C.I. adlı şüphelileri gözaltına almıştı. Aranma kaydı olduğu öğrenilen 2 şüpheli, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’ndeki işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

Terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı aranan 2 şüphelinin örgütün yurt dışı sözde merkez komitesi ile yaptıkları şifreli yazışmaları deşifre edilmişti.

