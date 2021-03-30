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İstanbul’da DHKP/C’ye ağır darbe: Örgütün Türkiye sorumlusu yakalandı

30.03.2021 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü DHKP/C’nin Türkiye sorumlusu Yasemin K., beraberindeki örgüt sorumlusu ile birlikte İstanbul’da yakalandı.

Terör örgütü DHKP/C’nin Türkiye sorumlusu Yasemin K., beraberindeki örgüt sorumlusu ile birlikte İstanbul’da yakalandı. Yakalanan örgüt sorumlusunun, cezaevinde tutuklu bulunan örgütün önceki Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu’nun yerine geçtiği öğrenildi.
Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DHKP/C’ye yönelik yeni bir ortak operasyon gerçekleştirdi.
Örgütün her faaliyetini yakından takip eden ve hücre sorumlularını adım adım izleyen emniyet güçleri, yürütülen soruşturma kapsamında bu gece İstanbul’da bazı hücre evlerine bir dizi baskın gerçekleştirdi. Yapılan baskınlarda, örgütün Türkiye sorumlusu Yasemin K. (51) ile sözde “Memur Sorumlusu” olduğu öğrenilen Yeter Gönül A. yakalanarak gözaltına alındı. DHKP/C’nin “kuryesi” olduğu gerekçesiyle daha önce pek çok kez gözaltına alınan Yeter Gönül A.’nın, terör örgütü bünyesindeki Devrimci Memur Hareketi (DMH)-Kamu Emekçileri Cephesi’nin (KEC) Türkiye sorumlusu olduğu tespit edildi.
Tutuklanan Caferi Sadık Eroğlu’nun yerine getirildi
90’lı yıllardan itibaren DHKP/C saflarında yer alan Yasemin K., geçtiğimiz aylarda tutuklanan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu’nun yerine geçtiği ileri sürüldü. 1992’den beri birçok polisiye soruşturmadan geçirilen örgüt sorumlusunun, 19 yıl cezaevinde tutuklu kaldığı ve o yıllarda DHKP/C’nin talimatıyla gerçekleştirilen ‘açlık grevi eylemlerine’ de katıldığı öğrenildi. En son geçen yılın Ağustos ayında yakalandıktan sonra mahkemece serbest bırakılan Yasemin K. ile ilgili elde edilen istihbarat kayıtlarında ve daha önce örgütün hücre yapılanmalarına düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen dijital verilerdeki şifreli mesajlarda DHKP/C’nin ‘Türkiye Sorumlusu’ olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Deşifre edilen şifreli dokümanlar örgütün çözülmesini sağladı
Gece saatlerinde düzenlenen aynı operasyonda yakalanan örgütün sözde ‘Memur Yapılanmasından’ sorumlu Yeter Gönül A.’nın da 2000 yılından itibaren 3 kez cezaevine girdiği ve örgüt üyelerince kullanılan şifreli dokümanlarda adının sıkça geçtiği belirtildi.
Terörle Mücadele Şubesine getirildiler
Geceyarısı düzenlenen operasyonla yakalanan DHKP/C’nin Türkiye sorumlusu Yasemin K. ile örgüt içerisinde sözde Memur Sorumlusu olduğu anlaşılan Yeter Gönül A., sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Örgüt sorumlularının yakalandıkları adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konuldu.
DHKP/C Türkiye sorumlusu Yasemin K. ve Yeter Gönül A.’nın TEM Şubedeki ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi.

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