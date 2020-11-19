İstanbul’da DHKP/C’ye operasyon: 5 şüpheli yakalandı

İstanbul’da, terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla aranan 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C’ye yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Emniyet ekipleri, “terör örgütü üyesi olmak” ve “örgüt adına para toplamak” suçundan arandıkları belirtilen 5 şüpheliyi tespit etti.

14 Kasım’da gece sabaha karşı İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bir işyerine baskın düzenleyen emniyet güçleri, örgütün ideolojik tabanına göre yasadışı faaliyetlerde bulunan ve örgüt adına ‘haraç’ toplayan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Gözaltına alınan 5 DHKP/C üyesinin işlemleri dün sona erdi. Emniyetten adliyeye sevk olan zanlılardan H.D., Y.G., C.Ö. ve H.Ö.’ye ‘adli kontrol’ hükümleri uygulandı. C.Ö. adlı şüpheli ise tutuklandı.

