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  4. İstanbul’da dizi seti çalışanlarını taciz eden 2 kişi tutuklandı

İstanbul’da dizi seti çalışanlarını taciz eden 2 kişi tutuklandı

01.12.2020 20:20 | Son Güncelleme:
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İstanbul Maltepe’de dizi seti çalışanlarını taciz ettiği için gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.Olay, geçtiğimiz günlerde Zümrütevler Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana gelmişti.

İstanbul Maltepe’de dizi seti çalışanlarını taciz ettiği için gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Zümrütevler Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana gelmişti. Bir dizinin çekimlerinin yapıldığı sırada set çalışanı 3 kadın, odalarına giderken otelde kalan 3 kişinin sözlü tacizine uğramıştı. Set çalışanlarının yardım çığlığı üzerine dizi oyunları koşmuş, oyuncular ile 3 şahıs arasında kavga çıkmıştı. Kavgayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli oldukları tespit edilen Arif Y. ve Şiar A. isimli şahıslar, 30.11.2020 tarihinde yakalanarak sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu olaya karıştıkları tespit edilen Can Cem İ., Burak Ö., Birkan B., Onur D., Batuhan K. ve Volkan Ç. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Batuhan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 5 şahıs ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

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