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İstanbul'da doktora silahlı saldırıya İzmir'deki meslektaşlarından tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 17:25 | Son Güncelleme

İstanbul'da doktora silahlı saldırıya İzmir'deki meslektaşlarından tepki İSTANBUL'daki özel bir hastanede psikiyatri servisinde görevli doktor Fikret Hacıosman'ın eski hastasının silahlı saldırısı sonrasında hayatını kaybetmesine İzmir'deki meslektaşlarında tepki geldi.

İstanbul'da doktora silahlı saldırıya İzmir'deki meslektaşlarından tepki İSTANBUL'daki özel bir hastanede psikiyatri servisinde görevli doktor Fikret Hacıosman'ın eski hastasının silahlı saldırısı sonrasında hayatını kaybetmesine İzmir'deki meslektaşlarında tepki geldi. Birçoğunun beyaz önlükleriyle geldiği protestoda konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz, sağlıkta şiddetin kanıksanmasına izin vermeyeceklerini, durdurana kadar mücadele edeceklerini söyledi, sorunun çözümü için Sağlık Bakanlığı'yla bir çalışma grubunun oluşturulmasını istedi. İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanenin psikiyatri servisine görevli olan Uzm. Dr. Fikret Hacıosman'ın, eski hastası Tunçdemir Esenler'in saldırısıyla hayatını kaybetmesi meslektaşlarını isyan ettirdi. İzmir'deki doktorlar adına İzmir Tabip Odası tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda, saldırıyı kınamak için basın açıklaması yapıldı. İzmirli doktorlara 54'üncü Ulusal Psikiyatri Kongresi için kente gelen psikiyatrisler ile Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Ömer Böke de destek verdi. KAMU KURUMU SORUNU ÇÖZMEKLE SORUMLUDUR Birçoğunun beyaz önlükleriyle geldiği protestoda doktorlar adına basın açıklamasını İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz yaptı. Hastane içerisinde bir doktorun saldırıya uğramasının güvenlik önlemlerinin yetersizliğini gözler önüne serdiğini belirten Obuz, Hem hastane yönetimleri hem de kamu idaresi, bu sorunu ivedilikle çözmekle sorumludur. Sağlık çalışanları, görece basit önlemlerle bile engellenebilecek olan şiddete karşı tahammüllerini çoktan kaybetmiştir. İzmir Tabip Odası olarak sağlıkta şiddetin kanıksanmasını kabul etmeyeceğiz ve onu durdurana kadar mücadele edeceğiz. Şiddetin ve diğer sorunlarımızın çözümü için Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir çalışma gurubu oluşturulmasını, ortak akla inanmanın ve meslek örgütlerini merkeze alan çağdaş demokrasi anlayışının bir gereği olarak görüyor, bu talebimizi de yineliyoruz dedi. SAĞLIKTA ŞİDDET DALGASI, YAYGINLAŞMAKTA Türkiye'de sağlık çalışanlarının her gün onlarca kez şiddet yaşadığını da vurgulayan Funda Barlık Obuz, Sağlıkta şiddet dalgası azalmak bir yana hızlanmakta yaygınlaşmakta, meslektaşlarımızı silahla öldürmeye varan boyutlar kazanmaktadır. Türk Tabipleri Birliği olarak şiddetin çözüm yollarını paylaşmış, şiddeti önlemeye yönelik caydırıcı nitelikteki yasa tasarıları hazırlamış, bunların TBMM'de kabul edilmesi içini çaba harcamıştır diye konuştu. Basın açıklamasından sonra doktorlar öldürülen Fikret Hacıosman'ın fotoğrafını Atatürk Anıtı'nın önüne bıraktı, ardından karanfiller koydu, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Basın açıklamasından görüntü. - Doktorların görüntüsü. - Karanfil bırakılmasından görüntü. - Saygı duruşundan görüntü. Haber Taylan YILDIRIM - Kamera Melis KARAKUZULU İZMİR (DHA)

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