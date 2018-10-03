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İstanbul'da doktora silahlı saldırıya meslektaşlarından tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 13:45 | Son Güncelleme

İstanbul'da çalıştığı özel hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Fikret Hacıosman'ın Samsun'daki meslektaşları, saldırıya tepki gösterdi

İstanbul'da, çalıştığı özel hastanede silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Fikret Hacıosman'ın meslektaşları, saldırıyı kınadı.

Bahçelievler'deki özel hastanede silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren psikiyatri uzmanı doktor Fikret Hacıosman için Samsun Medicana Hastanesi önünde toplanan meslektaşları, bir dakika sessiz eylem yaparak saldırıya tepki gösterdi.

Hacıosman için saygı duruşunda bulunan meslektaşları adına konuşan Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Korkmaz, Türkiye'de sağlık çalışanlarının her gün şiddetle karşı karşıya kaldığını öne sürerek, şiddetin önlenmesi ve caydırıcı hale gelmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasa çıkarılması gerektiğini söyledi.

Medicana Samsun Hastanesi Genel Müdürü Remzi Karşı da Medicana ailesinin bir ferdini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Saldırının tüm sağlık camiasını üzdüğünü vurgulayan Karşı, şunları kaydetti:

"Ailemizden birine yapılan bu saldırı bizleri derinden yaralamıştır. Mesleklerine hayatlarını adayan, hastaları için gece gündüz demeden binbir fedakarlıkla çalışan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının tek amacı, insanları iyileştirmektir. Gayeleri hayat kurtarmak olan doktorlarımızın hayatlarını ellerinden almaya yönelen şiddet eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti esefle kınıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
doktor Fikret Hacıosman Medicana Sağlık Şiddet Samsun Tabip Odası

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