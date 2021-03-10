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İstanbul’da dolandırıcılık soruşturmasında 19 gözaltı kararı

10.03.2021 09:19 | Son Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 19 şüpheli hakkında ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan gözaltı kararı verdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 19 şüpheli hakkında ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 19 şüpheli hakkında ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan gözaltı kararı verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 19 şüpheli hakkında ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ele geçirdikleri bilgiler ile oluşturdukları sahte kimliklerle hesapta tanımlı GSM numarasının bağlı olduğu operatöre müracaat ederek kayıp/çalıntı bildirimi ile yeni sim kart aldıkları, sim kart değişikliği nedeniyle banka tarafından uygulanan sim kart blokesinin kaldırılması için banka çağrı merkezini aradıkları öğrenildi. Bankanın yönelttiği güvenlik sorularının doğru olarak yanıtlanmasının ardından hesaptaki sim kart blokesinin kaldırıldığı ve bu aşamadan sonra mağdur hesaplarının internet bankacılığına tanımlatıldığı ya da çağrı merkezi aracılığıyla EFT/havale işlemine olanak sağlayan çağrı merkezi şifrelerinin oluşturulduğu anlaşıldı.
Soruşturmada yeni sim kart alınması ve aktif edilmesi ile gerçek kullanıcı hesap sahibinin sim kartının pasif duruma düşerek banka irtibatının kesildiği, banka tarafından havale/EFT işlemlerine esas olarak gönderilen SMS şifrelerinin şüphelilere ulaştığı, ödeme esnasında bankanın durumdan şüphelenmesi durumunda hesap sahibinden teyit almak için arama yapması durumunda da bankanın yine şüpheli şahıslarla görüşme yaparak havale/EFT işlemi ile ilgili teyit alarak ödeme yaptıkları öğrenildi.

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