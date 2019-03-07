İstanbul’da dolandırılan kadının 1.5 milyon lirasını Adana polisi kurtardı

İstanbul’da bir kadını arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak, 1.5 milyon liralık altın ve paralarını alan zanlı, Adana polisi tarafından altın ve paralarla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Mart’ta İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde yaşandı. İddiaya göre; Birgül G.’ye telefonla ulaşan dolandırıcılar, kendilerini ‘polis’ olarak tanıtıp, çok gizli bir operasyon yürüttükleri bilgisi verdi. Arka fonda da kadına polis telsizi dinleten zanlılar, “İstanbul’da bir kuyumcu soyuldu. Olay yerinde kocanızın kimliği bulundu. Biz, bu olayı kocanızın yapmadığını biliyoruz, ancak onu aklamak için evdeki altın ve paraların seri numaralarını kontrol etmemiz lazım. Aksi takdirde kocanız tutuklanacak” diyerek, onu korkuttu.

Duydukları karşısında şoke olan ve korkuya kapılan G., kendisinden söylenenleri yaptı ve evde bulunan bir milyon 500 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyalarını, bir poşete koyup dolandırıcıların kendisini yönlendirdiği ara sokağa bıraktı. Zanlılardan biri, söz konusu poşeti alıp kayıplara karışırken, olay da Birgül G.’nin eve gelen kocasına yaşadıklarını anlatmasıyla ortaya çıktı. G. çifti emniyete giderek başvuru yaptı.