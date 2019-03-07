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İstanbul’da dolandırılan kadının 1.5 milyon lirasını Adana polisi kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 08:44 | Son Güncelleme

İstanbul’da bir kadını arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak, 1.5 milyon liralık altın ve paralarını alan zanlı, Adana polisi tarafından altın ve paralarla birlikte yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, 5 Mart’ta İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde yaşandı.

İstanbul’da bir kadını arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak, 1.5 milyon liralık altın ve paralarını alan zanlı, Adana polisi tarafından altın ve paralarla birlikte yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 5 Mart’ta İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde yaşandı. İddiaya göre; Birgül G.’ye telefonla ulaşan dolandırıcılar, kendilerini ‘polis’ olarak tanıtıp, çok gizli bir operasyon yürüttükleri bilgisi verdi. Arka fonda da kadına polis telsizi dinleten zanlılar, “İstanbul’da bir kuyumcu soyuldu. Olay yerinde kocanızın kimliği bulundu. Biz, bu olayı kocanızın yapmadığını biliyoruz, ancak onu aklamak için evdeki altın ve paraların seri numaralarını kontrol etmemiz lazım. Aksi takdirde kocanız tutuklanacak” diyerek, onu korkuttu.
Duydukları karşısında şoke olan ve korkuya kapılan G., kendisinden söylenenleri yaptı ve evde bulunan bir milyon 500 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyalarını, bir poşete koyup dolandırıcıların kendisini yönlendirdiği ara sokağa bıraktı. Zanlılardan biri, söz konusu poşeti alıp kayıplara karışırken, olay da Birgül G.’nin eve gelen kocasına yaşadıklarını anlatmasıyla ortaya çıktı. G. çifti emniyete giderek başvuru yaptı.

Altın ve paraları alan zanlının, İstanbul’dan Adana’ya doğru yola çıktığı tespit edildi
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, isminin Hüseyin A. olduğu tespit edilen zanlının, önce İstanbul’dan otobüsle Mersin’in Tarsus ilçesine geldiği, ardından da buradan otobüs firmasına ait servisle Adana’ya doğru yola çıktığını tespit etti. Polis, söz konusu servisi takibe alıp, Adana Merkez Otogarı’na yakın bir noktada kontrollü bir şekilde durdurup, araçta bulunan dolandırıcıyı yakaladı.
Gözaltına alınan Hüseyin A.’nın daha önce 3 ayrı hırsızlık ve bir de ‘suç uydurma’dan dolayı sabıkası olduğu ortaya çıktı. Zanlının, yanındaki sırt çantasından da 58 bin lira nakit parayla birlikte Birgül G.’ye ait olduğu tespit edilen ve bir milyon 448 bin lira değerindeki çeyrek, tüm, yarım altınlarla birlikte altın bilezik, kolye, zincir ve yine altın takı setlerinden oluşan ziynet eşyaları çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen Hüseyin A.’nın soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a gönderileceği, altınların da sahibine teslim edileceği öğrenildi.

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