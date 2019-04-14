İSTANBUL'DA DOLU SÜRPRİZİ (4 Taksim'de sağanak yağış)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA

İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışı özellikle Kadıköy, Maltepe ve Ümraniye'de yer yer etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren yağış nedeniyle bazı yerler beyaza büründü.

İŞYERLERİNİ SU BASTI

Etkili olan yağışın ardından Kadıköy, Göztepe'de bazı işyerlerini su bastı. İşyeri sahipleri içeriye dolan suları tahliye etti.

TAKSİM MEYDANI'NDA SAĞANAK YAĞMUR

Taksim'de yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmamak için dükkan saçaklarına ve tramvay durağına sığındı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Yağmur nedeniyle Kısa sürede yollarda su birikintisi oluştu.

