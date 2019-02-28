İSTANBUL'DA DOLU VE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR//EK GÖRÜNTÜLER-2

Ali Kerem BENGİ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış yer yer dolu ve kara döndü. Dolu ve kar yağışı özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili oldu. Araçların üzerinin kar ve dolu tanleriyle kaplandığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Dolu yağışı

-Araçların üzerini kaplayan dolu

-Kar yağışından görüntü

-Tuzlama araçlarından görüntü

-Üzeri karla kapılı araçlar

-Detaylar

-Maçka Parkı'nda dolu yağışı (EK)

27.02.2019 - 23.34 Haber Kodu : 190227267

