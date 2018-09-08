İSTANBUL'DA DOLU VE YAĞMUR 

*Bazı sürücüler köprü altlarına sığınırken bazıları da araçlarının üzerine battaniye örttü.
Alper KORKMAZ-Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL DHA
İstanbul'da bazı bölgelerde yağmurla birlikte dolu etkili oluyor. Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Yağmurla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oldu. Bazı sürücüler köprü altlarına sığınırken bazıları da araçlarının üzerine battaniye örttü.
Görüntü Dökümü:
-Yağmurdan görüntü
-Dolu yağışı
-Köprü altında bekleyenler
-Battaniye örtenler
-Detaylar
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