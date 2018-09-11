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İSTANBUL'DA DOLU YAĞDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 15:05 | Son Güncelleme

  İSTANBUL DHA İstanbul'da öğlen saatlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları sırasında Yenibosna'da dolu yağdı.

İSTANBUL DHA
İstanbul'da öğlen saatlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları sırasında Yenibosna'da dolu yağdı. Kısa süren dolu yağışı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
-Dolu yağışı

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