İstanbul'da dolu yağışı etkili oluyor

Ali Kerem BENG\u0130\/\u0130STANBUL,(DHA)-\u0130STANBUL'da sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f etkili oldu. Sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f yer yer doluya d\u00f6nd\u00fc. Dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 \u00f6zellikle \u0130stanbul'un y\u00fcksek kesimlerinde etkili oldu. Ara\u00e7lar\u0131n \u00fczerinin dolu ile kapland\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\n(FOTO\u011eRAF)\nPARTNERPopo esteti\u011fi yapt\u0131ran \u00fcnl\u00fclerTekerlekli sandalyedeki engelli yola d\u00fc\u015ft\u00fc; o anlar kask kameras\u0131ndaMeteoroloji illeri tek tek s\u0131ralad\u0131! Kar geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum