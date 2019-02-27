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İstanbul'da dolu yağışı etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 23:42 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oldu.

İstanbul'da dolu yağışı etkili oluyor

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış yer yer doluya döndü. Dolu yağışı özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili oldu. Araçların üzerinin dolu ile kaplandığı görüldü.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da dolu yağışı etkili oluyor

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