İstanbul'da dolu yağışı etkili oluyor

Ali Kerem BENG\u0130\/\u0130STANBUL,(DHA)-\u0130STANBUL'da sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f etkili oldu. Sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f yer yer doluya d\u00f6nd\u00fc. Dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 \u00f6zellikle \u0130stanbul'un y\u00fcksek kesimlerinde etkili oldu. Ara\u00e7lar\u0131n \u00fczerinin dolu ile kapland\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.PARTNERHayat\u0131n\u0131n en b\u00fcy\u00fck \u015fokunu T\u00fcrkiye'de \u00f6\u011frendi!Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 \u0130stanbul\u2019un y\u00fcksek kesimlerinde etkili oluyor\u0130stanbul\u2019da dolu etkili oluyor
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