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İstanbul'da dolunay

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 10:03 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da dolunayın doğduğu anlar, sahip olduğu manzara ile ünlü olan Büyük Valide Han'dan kaydedildi.

İstanbul'da dolunay

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da dolunayın doğduğu anlar, sahip olduğu manzara ile ünlü olan Büyük Valide Han'dan kaydedildi. Kızıl tonlarında doğan dolunayın, Tarihi Yarımada ve İstanbul Boğazı semalarında yükselişi kartpostallık manzaralar oluşturdu. Günümüzde İstanbul Erkek Lisesi'nin yerleşkesi olan, tarihi Düyun-i Umumiye binasının nostaljik dokusu ile bir arada görüntülenen dolunay, ortaya doyumsuz bir görüntü ortaya çıkardı.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da dolunayİstanbul'da dolunayİstanbul'da dolunayİstanbul'da dolunay

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