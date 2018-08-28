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İSTANBUL'DA DOLUNAY BÜYÜLEDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 10:11 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA İstanbul'da dolunayın doğduğu anlar, sahip olduğu manzara ile ünlü olan Büyük Valide Han'dan kaydedildi.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA
İstanbul'da dolunayın doğduğu anlar, sahip olduğu manzara ile ünlü olan Büyük Valide Han'dan kaydedildi. Kızıl tonlarında doğan dolunayın, Tarihi Yarımada ve İstanbul Boğazı semalarında yükselişi kartpostallık manzaralar oluşturdu. Günümüzde İstanbul Erkek Lisesi'nin yerleşkesi olan, tarihi Düyun-i Umumiye binasının nostaljik dokusu ile bir arada görüntülenen dolunay, ortaya doyumsuz bir görüntü ortaya çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Dolunayın doğuşu
- İstanbul Boğazı ile dolunay
- Duyun-i Umumiye ile dolunay
- Genel ve detay görüntüler

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