İstanbul’da dörtlü Suriye zirvesi 27 Ekim'de yapılacak

Zirvenin 27 Ekim'de İstanbul'da düzenleneceği Paris, Berlin ve Moskova'dan da duyuruldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ofisinden yapılan açıklamada Paris'in, yeni bir sığınmacı akınının oluşmaması ve barış görüşmelerine ivme kazandırılması için İdlib’de sağlanan ateşkesin güvence altına alınmasını arzu ettiği kaydedildi.

Kalın, "Zirve toplantısında başta sahadaki durum, İdlib mutabakatı ve siyasi süreç olmak üzere Suriye ihtilafının tüm veçheleriyle ele alınması ve ihtilafa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Zirvede konuşulacak konular arasında İdlib mutabakatı ve göç sorunu yer alıyor.Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya arasında dörtlü bir Suriye zirvesinin yapılacağı ve bunun 27 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da düzenleneceği açıklandı.

Berlin'den yapılan açıklamada da Merkel'in zirveye katılacağı doğrulandı. Alman Hükümet Sözcüsü, Merkel'in İdlib'deki durumu ve Rusya ile Türkiye arasında Soçi'de varılan mutabakatın yürürlüğe girmesinin nasıl destekleneceğini zirvede gündeme getireceğini söyledi. "Federal Hükümet, Esad rejiminin bir müttefiki olan Rusya'yı çok özel bir sorumluluğu olan bir partner olarak görmektedir" diyen sözcü, "Aynı zamanda, Rusya ile yaptığı Soçi anlaşmasıyla nedeniyle Türkiye de çok özel bir sorumluluk üstlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Rus Interfax haber ajansının haberinde de zirvede Putin'in Suriye'ye sığınmacıların geri dönüşü konusunu tartışmak istediği belirtildi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin'in ayrıca Suriye'de altyapının yeniden inşasını da zirvede gündeme getirmeyi planladığı kaydedildi.

Dörtü zirve karmaşası

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Eylül tarihinde Suriye için İstanbul'da dörtlü bir zirve yapılması planlandığını açıklamıştı, ancak bu zirve belirtilen tarihte gerçekleşmemişti. Eylül ayı sonunda devlet ziyareti kapsamında Almanya'ya gelen Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Merkel, Rusya, Fransai Almanya ve Türkiye'nin liderlerinin Ekim ayı içinde Suriye'deki kritik durumu görüşmek üzere bir araya geleceğini açıklamıştı. Ancak Merkel bu zirvenin nerede gerçekleşeceğiyle ilgili bilgi vermemişti.