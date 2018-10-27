İstanbul'da dörtlü Suriye zirvesi düzenlendi: Yıl sonuna kadar anayasa komisyonu kurulması hedefleniyor

"Sahada ateşkesin tam olarak sağlanması ve akan kanın durması hedefimiz var. Suriye halkının talebi doğrultusunda bir siyasi çözüme ulaşılmasını ve böylece ülkede istikrarın sağlanması noktasında neler yapılabilir bunları ele alma fırsatı bulduk.

Zirvenin ardından dört liderin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında ve zirveyle ilgili açıklanan bildiride, Suriye'de yürürlüğe konan ateşkesin ve militan gruplara karşı mücadelenin sürmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra BM Suriye özel temsilcisi Steffan de Mistura da katıldı.

Suriye'de çözüm arayışı için, Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla bugün İstanbul'da bir dörtlü zirve düzenlendi.

"Astana'da yakalanan sinerjiyi daha ileriye taşıyabileceğimizi gördük. Kalıcı bir çözüme de o denli hızlı ulaşabileceğimize inanıyorum. İdlib'de sağlanan sükunetin tekrar yeşerttiği umuttan istifayle anayasa komitesinin kuruluş sürecinin en kısa sürede yıl sonu itibariyle tamamlanması çağrısında bulunduk."

Liderler zirveden sonra yaptıkları açıklamalarda Suriye'de çözümün sadece askeri yollarla değil, diplomatik bir şekilde çözüme ulaştırılabileceğini söyledi.

Ülkenin geleceğine dair kararı Suriyelilerin alacağı vurgulandı.

İnsani yardımın genişletilmesi gerektiğine vurgu yapılırken Suriyelerinin evlerine geri dönüş sürecinin Birleşmiş Milletler gözetiminde gerçekleştirilmesi gerektiği aktarıldı.

Aynı zamanda mültecilerle ilgili bir uluslararası konferansın düzenleneceği duyuruldu.

Merkel: Süreç sonunda seçimler düzenlenmeli

Zirvede, 17 Eylül'deki Soçi zirvesinde varılan İdlib mutabakatının işleyişi, Fırat'ın doğusu ve Menbiç'teki gelişmeler, Suriye'deki siyasi süreç, kalıcı çözüm arayışları, mülteciler, insani yardımların ulaştırılması, anayasa komisyonun olşuturulması ve savaş sonrası yıkılan şehirlerin yeniden imarı gibi başlıklar masaya yatırıldı.