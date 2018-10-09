İSTANBUL (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünün "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında, İstanbul'da drone ile trafik denetimi yapıldı.

Mahmutbey Şakir Koç Denetleme İstasyonu'ndan havalanan "drone", ile trafik kurallarına uymadığı tespit edilenler, uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi.

Termal özelliği de bulunan kameralarla alınan görüntülerle emniyet şeridi ve hız ihlali yapan ile cep telefonuyla konuşan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Bazı sürücüler, trafik kurallarını ihlal etmediği yönünde itirazda bulunurken, ekipler havadan çekilen görüntüleri sürücülere izlettirdi.

İstanbul Bölge Trafik Şube Müdür Yardımcısı Müslüm Apaydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, drone ve helikopterle yapılan uygulamalarda olumlu sonuçlar aldıklarını belirterek, amaçlarının kazaların yoğun olduğu bölgeler ile kazalara etki eden trafik kuralları üzerinde yoğunlaşmak olduğunu söyledi.

Apaydın, "Havadan ve karadan denetimlerin sürekliliği sürücüler üzerinde yakalanma riski duygusunu artırmak. Bu duyguyu artırdığınız zaman gözlemliyorsunuz, kazalarda ciddi bir azalma meydana geliyor. Daha çok drone ile yaptığımız uygulamalarda telefonla görüşme ihlalleri tespit ediliyor. Yaklaşık bir hafta önce 10 sürücüden 8'i telefonla görüşürken, şimdi 1-2 tanesi görüşüyor. Denetimler sonucu emniyet kemeri takmada ciddi bir artış oldu." şeklinde konuştu.