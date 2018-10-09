İSTANBUL (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünün "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında, İstanbul'da drone ile trafik denetimi yapıldı.
Mahmutbey Şakir Koç Denetleme İstasyonu'ndan havalanan "drone", ile trafik kurallarına uymadığı tespit edilenler, uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi.
Termal özelliği de bulunan kameralarla alınan görüntülerle emniyet şeridi ve hız ihlali yapan ile cep telefonuyla konuşan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulandı.
Bazı sürücüler, trafik kurallarını ihlal etmediği yönünde itirazda bulunurken, ekipler havadan çekilen görüntüleri sürücülere izlettirdi.
İstanbul Bölge Trafik Şube Müdür Yardımcısı Müslüm Apaydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, drone ve helikopterle yapılan uygulamalarda olumlu sonuçlar aldıklarını belirterek, amaçlarının kazaların yoğun olduğu bölgeler ile kazalara etki eden trafik kuralları üzerinde yoğunlaşmak olduğunu söyledi.
Apaydın, "Havadan ve karadan denetimlerin sürekliliği sürücüler üzerinde yakalanma riski duygusunu artırmak. Bu duyguyu artırdığınız zaman gözlemliyorsunuz, kazalarda ciddi bir azalma meydana geliyor. Daha çok drone ile yaptığımız uygulamalarda telefonla görüşme ihlalleri tespit ediliyor. Yaklaşık bir hafta önce 10 sürücüden 8'i telefonla görüşürken, şimdi 1-2 tanesi görüşüyor. Denetimler sonucu emniyet kemeri takmada ciddi bir artış oldu." şeklinde konuştu.
-"Ön koltuktaki çocuk tespit edildi"
Denetimler sırasında bir otomobilde ön koltukta annesinin kucağında seyreden çocuk, drone kamerasıyla tespit edildi.
Ekiplerin uygulama noktasına yönelttiği araçtaki anne, çocuğunu gizlemeye çalışırken, aracı durduran polis ekipleri anneye arka koltukta oturması gerektiğini belirtti.
Edirne yönünden gelen otomobilin sürücüsüne 108 lira para cezası kesildi.
Öte yandan, Silivri'de Bölge Trafik İstasyonu önündeki trafik uygulamasında ise asayiş, terörle mücadele, narkotik ve özel harekat polisleri ile trafik ekiplerinin katıldığı denetleme yapıldı. Şüpheli görülen araçlardaki şoför ve yolcuların üst araması yapılırken, araçlarda bagaj kontrolleri de gerçekleştirildi. Uygulamada, ekipler Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması da yaptı.
Genelevden kovdular! Sebebi hayrete düşürdü
Protesto nedeniyle görevden alınan MHP'li başkan: Biz slogan attık Meral Akşener ortalığı yırttı
Doğu Anadolu'da facia! 400 kişi böyle yandı
Görenler gözlerine inanamadı! Gerçek sonra ortaya çıktı!
Üvey babası boyu uzun diye öyle bir şey yaptı ki...
Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı
'Terör örgütü özerklik ilan edecek' iddiası!
Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan
Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!
Microsoft'tan Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik uyarı! Sakın indirmeyin, yoksa...
Okuyucu Yorumları 0 yorum