HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da dronlu trafik denetimi

İstanbul’da dronlu trafik denetimi

20.10.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer’de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul’da dronlu trafik denetimi

Sarıyer’de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimler esnasında aracının muayene süresi dolan 2 kişiye toplam 854 TL para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde araçlar uygulama noktasında tek tek durdurularak, sürücülerin evrak ve belgeleri kontrol edildi. Denetim esnasında araç muayenesinin dolduğu belirlenen 2 kişiye toplam 854 TL para cezası kesildi.

"Daha sık da yapılabilir"
Denetimler esnasında aracı durdurulan Eyüp Özgür, "Güvenlik açısından bu denetimlerin olması gerekiyor, yapılması gereken bir şey. Bence iyi oluyor, daha sık da yapılabilir. Özellikle hafta sonları Sarıyer yönünde alkollü araç kullananlar çok fazla oluyor, sıkıntılar oluyor" dedi.

"Ceza yedim sandım"
Bir başka sürücü ise, "Vallahi ceza yedim sandım. Dronu görünce artık hep ceza yiyoruz sanıyoruz. Denetimler iyi, güzel, olması gerektiği gibi’’ şeklinde konuştu.
Denetimlerin süreceği öğrenildi.

İstanbul’da dronlu trafik denetimi

İstanbul’da dronlu trafik denetimi

İstanbul’da dronlu trafik denetimi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terör suikastçısına şok! PKK'ya bir darbe dahaTerör suikastçısına şok! PKK'ya bir darbe daha
İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa ettiİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti
Fakıbaba’nın istifası için AK Parti'den ilk açıklama!Fakıbaba’nın istifası için AK Parti'den ilk açıklama!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Cesedi krokiyle bulundu! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Cesedi krokiyle bulundu! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

İlginizi Çekebilir

Tereyağındaki ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz vitamin!

Tereyağındaki ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz vitamin!

İki malzemeli mucize çözüm: Ne nasır kalır ne de ağrı!

İki malzemeli mucize çözüm: Ne nasır kalır ne de ağrı!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.