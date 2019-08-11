İstanbul'da düğün, Kaçkar Dağı zirvesinde balayı

RİZE, (DHA) - RİZE'de, yeni evli Nesligül ve Eser Tunçok çifti, balayı tatilini deniz seviyesinden 3 bin 937 metre yükseklikteki Kaçkar Dağı zirvesinde yaptı. Tırmandıkları zirvede doğaseverler ile tulum eşliğinde horon oynayan çift, Karadeniz'in doğasına hayran kaldıklarını söyledi.

İstanbul’da düzenlenen nikah töreniyle evlenen Nesligül Keskin Tunçok ve Eser Tunçok çifti, balayı tatilleri için Rize'deki Kaçkar Dağı'nı tercih etti. Çift, Doğu Karadeniz Doğa Sporları Kulübü'nce (DOKADAK) düzenlenen etkinlik kapsamında, denizden 3 bin 937 metre yüksekteki Kaçkar Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirip, balayı tatili yaptı. DOKADAK üyeleri ve doğa tutkunlarının yer aldığı tırmanışla zirveye ulaşanlar, tulum eşliğinde horon oynayarak çiftin mutluluğunu paylaştı.

'UNUTULMAZ BİR TATİL GEÇİRDİK'

Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Nesligül Keskin Tunçok DOKADAK’ın faaliyetlerini sosyal medyadan takip ettiklerini belirterek "Eşimle birlikte Doğu Karadeniz Doğa Sporları Kulübü’nün faaliyetlerini internetten takip ediyorduk ve balayı tatilimizi Kaçkar Dağı'nda yapmaya karar verdik. İlk kez kulübün faaliyetlerini katıldık. Biz doğa aşığı insanlarız. Onun için kulübün bu faaliyetini katılmak istedik. Yerel bir grup ile olmaktan dolayı çok mutluk olduk ve kendimizi çok şanslı hissettik" dedi.

'GÜZEL BİR BALAYI TATİLİYDİ'

Karadeniz'in muhteşem doğasıyla iç içe balayı tatili geçirdiklerini anlatan Eser Tunçok da, "5 yıldızlı otelde deniz kenarında tatil geçirebilirdik. Otel yerine kendimizi mutlu hissettiğimiz yere gittik. Kaçkar Dağı zirvesinde tulum eşliğinde horon oynamak bam başka. Çok güzel bir balayı tatili geçirdik. Çok mutluyuz" diye konuştu.