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İstanbul'da "Dumansız araç uygulaması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 16:20 | Son Güncelleme

  İstanbul'da  'Dumansız araç uygulaması' adı altında düzenlenen denetimlerde polis ekipleri sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıklarını denetledi.  Denetim noktalarından birisi de Ataşehir'de oldu.

İstanbul'da "Dumansız araç uygulaması"

Cengiz ÇOBAN--Beyza Nur GÜLER- Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da 'Dumansız araç uygulaması' adı altında düzenlenen denetimlerde polis ekipleri sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıklarını denetledi.
Denetim noktalarından birisi de Ataşehir'de oldu. Ekipler, sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetledi. Denetimlerde araçlarda sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesildi. Denetimlere özel harekat polisleri de katılırken, polis helikopteri de destek verdi. Polis tarafından durdurulan bir sürücü, "Sigara içilmesinden dolayı kesildi. Araçlarda sigara içilmesin. Mantıklı bir uygulama" diye konuştu. Başka bir sürücü ise "sigara içtiğim için çevrildik. Sürpriz oldu bana "diye konuştu.

METRO DURAĞINDA DENETLEME
Sarıyer Hacıosman Metrosu otobüs durakları önünde de denetim yapan ekipler, direksiyon başında sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesti. Havadan polis helikopterinin de destek verdiği denetimlerde hassas burunlu narkotik köpeği "şans" da görev aldı.
Burada denetimlere takılan sürücülerden Sametcan Koçahan ceza uygulamasına tepki göstererek, “Vallahi kendi arabamda içilememesi çok saçma bence. Bu benim şahsi arabam. Kendi paramla bindiğim arabam. Kendim binerken de istediğim gibi içmem lazım. Kendi arabamda sigara içtiğim için ceza yazacaklar. Nefes aldığım için de yazsınlar tam olsun bari. Kurallara karşı saygımız sonsuz ama kendi şahsi arabamda içtiğim için yazmamaları lazım" dedi.
Kabahatler kanunu gereği 153 lira ceza kesileceğini belirten polis memuruna “Ciddi misiniz?" şeklinde tepki veren sürücü Selim Koyuncu ise, “Ben zaten araç kullanırken sigara içersem pek rahat edemiyorum. 1-2 km geride içtim zaten" ifadelerini kullandı.
Özel araçlarda sigara içilemeyeceğini öğrenen sürücü Niyazi Gürgöl, “Biz de içmeyiz bundan sonra. Yapacak bir şey yok. Devlet uyguluyorsa olacak. Daha çok özen gösteririz içmemeye" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

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