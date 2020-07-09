“İstanbul’da Dünya Sağlık Örgütü Ofisi Açılacak”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ofisinin açılacağını açıkladı.

Koca açıklamayı, WHO Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge’nin Türkiye’ye düzenlediği ziyaret sırasında yaptı. Kluge, temasları kapsamında Sağlık Bakanı Koca’yla bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Koca, WHO’nun Türkiye'deki ofisinin hızla açılmasını ve en kısa sürede faaliyetlerine başlamasını planladıklarını söyledi. Koca ayrıca, WHO’nun en üst düzeyde bir temsilcisinin Türkiye’yi ziyaret etmesinin örgütün Türkiye’ye güveninin göstergesi olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak, WHO Avrupa Bölge Direktörü Kluge’yle rutin görüşmeler yaparak salgın konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduklarını ifade eden Koca, şunları kaydetti:

“Bundan sonraki normalleşme süreci ve devamında da yakın işbirliğimizi sürdürme niyetindeyiz. İşte bu anlayışın tezahürü olarak şahsımın ve Sayın Bölge Direktörü’nün editörlüğünde Türkiye’nin COVID-19’la mücadeledeki başarılarını anlatan ortak bir yayını da kaleme aldık. Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi konusunda da tam bir mutabakat içerisindeyiz. İnsani ve Sağlık Acil Durumları’na Hazırlık DSÖ ofisini hızla İstanbul’da hayata geçiriyoruz. Ofisin en kısa sürede faaliyetlerine başlamasını planlıyoruz. Bu ofis DSÖ Avrupa bölgesinde COVID-19 başta olmak üzere sağlık acil durumları konusunda faaliyet gösterecektir. Alanında tek olması nedeniyle DSÖ açısından özel bir konuma sahip olan ofis, COVID-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir. Bu ofisin İstanbul’da açılması ülkemizi uluslararası bir merkez haline getirecektir” dedi.