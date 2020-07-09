“İstanbul’da Dünya Sağlık Örgütü Ofisi Açılacak”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ofisinin açılacağını açıkladı.
Koca açıklamayı, WHO Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge’nin Türkiye’ye düzenlediği ziyaret sırasında yaptı. Kluge, temasları kapsamında Sağlık Bakanı Koca’yla bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
Sağlık Bakanı Koca, WHO’nun Türkiye'deki ofisinin hızla açılmasını ve en kısa sürede faaliyetlerine başlamasını planladıklarını söyledi. Koca ayrıca, WHO’nun en üst düzeyde bir temsilcisinin Türkiye’yi ziyaret etmesinin örgütün Türkiye’ye güveninin göstergesi olduğunu belirtti.
Bakanlık olarak, WHO Avrupa Bölge Direktörü Kluge’yle rutin görüşmeler yaparak salgın konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduklarını ifade eden Koca, şunları kaydetti:
“Bundan sonraki normalleşme süreci ve devamında da yakın işbirliğimizi sürdürme niyetindeyiz. İşte bu anlayışın tezahürü olarak şahsımın ve Sayın Bölge Direktörü’nün editörlüğünde Türkiye’nin COVID-19’la mücadeledeki başarılarını anlatan ortak bir yayını da kaleme aldık. Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi konusunda da tam bir mutabakat içerisindeyiz. İnsani ve Sağlık Acil Durumları’na Hazırlık DSÖ ofisini hızla İstanbul’da hayata geçiriyoruz. Ofisin en kısa sürede faaliyetlerine başlamasını planlıyoruz. Bu ofis DSÖ Avrupa bölgesinde COVID-19 başta olmak üzere sağlık acil durumları konusunda faaliyet gösterecektir. Alanında tek olması nedeniyle DSÖ açısından özel bir konuma sahip olan ofis, COVID-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir. Bu ofisin İstanbul’da açılması ülkemizi uluslararası bir merkez haline getirecektir” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge de basın toplantısındaki açıklamasına, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da salgın sürecinde mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başladı.
Kluge basın toplantısında özetle şu mesajları verdi:
“Seyahat kısıtlamaları başladığından bu yana ilk seyahatimi Türkiye’ye yaptım. Paylaşmak istediğim 3 mesajım var; Birincisi Türk halkına ve yetkililerine, salgına yanıt vermede sergiledikleri dayanışma ve duruşa saygılarımı sunmak istiyorum. Türk halkı dünyanın en kötü salgınına karşı duruşunu en iyi şekilde göstermiştir. Salgına karşı geride kimsenin bırakılmadığı bir çalışma yapmalıyız. Sizler COVID-19 tedavilerine tüm göçmen ve mültecileri de dahil ederek insani yanınızı da sergilemiş oldunuz ve bununla da kalmayıp 130’dan fazla ülkeye, 5 uluslararası yardım kuruluşuna da tıbbi malzeme desteğinde bulundunuz. İkinci mesajımsa; salgın henüz sona ermiş değil. Salgına karşı son derece hazırlıklı olmak zorundayız ve bu yönde çalışmaya devam etmeliyiz. Nisan ayından bu yana elde edilen verilere göre Türkiye, COVID-19 konusunda önemli bir virajı başarılı şekilde almaktadır. Türkiye’de vaka yükü ve ölüm oranı yüzde 75 oranında azalmıştır. Bu noktada hep birlikte çalışmaya devam etmek zorundayız. Sonbaharda grip mevsimi geldiğinde özellikle yaşlıları son derece iyi korumalıyız. Türkiye’nin yaşlılarda yakaladığı düşük oranlarını sürdürebilmesi için grip aşısı dahil gerekli uygulamalara devam etmeliyiz. Üçüncü olarak da şunu vurgulamak isterim. DSÖ sizlerin daimi dostu ve ortağıdır. Türkiye’de ve Avrupa’da yaşayanların sağlıklarının korunabilmesi için bizler yanınızdayız.”