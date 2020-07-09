HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. “İstanbul’da Dünya Sağlık Örgütü Ofisi Açılacak”

“İstanbul’da Dünya Sağlık Örgütü Ofisi Açılacak”

09.07.2020 20:28 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da Dünya Sağlık Örgütü ofisinin açılacağını açıkladı. Koca bu açıklamayı, WHO Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge’nin Türkiye’yi ziyareti sırasında yaptı. Koca ve Kluge, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi

“İstanbul’da Dünya Sağlık Örgütü Ofisi Açılacak”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ofisinin açılacağını açıkladı.

Koca açıklamayı, WHO Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge’nin Türkiye’ye düzenlediği ziyaret sırasında yaptı. Kluge, temasları kapsamında Sağlık Bakanı Koca’yla bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Koca, WHO’nun Türkiye'deki ofisinin hızla açılmasını ve en kısa sürede faaliyetlerine başlamasını planladıklarını söyledi. Koca ayrıca, WHO’nun en üst düzeyde bir temsilcisinin Türkiye’yi ziyaret etmesinin örgütün Türkiye’ye güveninin göstergesi olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak, WHO Avrupa Bölge Direktörü Kluge’yle rutin görüşmeler yaparak salgın konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduklarını ifade eden Koca, şunları kaydetti:

“Bundan sonraki normalleşme süreci ve devamında da yakın işbirliğimizi sürdürme niyetindeyiz. İşte bu anlayışın tezahürü olarak şahsımın ve Sayın Bölge Direktörü’nün editörlüğünde Türkiye’nin COVID-19’la mücadeledeki başarılarını anlatan ortak bir yayını da kaleme aldık. Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi konusunda da tam bir mutabakat içerisindeyiz. İnsani ve Sağlık Acil Durumları’na Hazırlık DSÖ ofisini hızla İstanbul’da hayata geçiriyoruz. Ofisin en kısa sürede faaliyetlerine başlamasını planlıyoruz. Bu ofis DSÖ Avrupa bölgesinde COVID-19 başta olmak üzere sağlık acil durumları konusunda faaliyet gösterecektir. Alanında tek olması nedeniyle DSÖ açısından özel bir konuma sahip olan ofis, COVID-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir. Bu ofisin İstanbul’da açılması ülkemizi uluslararası bir merkez haline getirecektir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge de basın toplantısındaki açıklamasına, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da salgın sürecinde mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başladı.

Kluge basın toplantısında özetle şu mesajları verdi:

“Seyahat kısıtlamaları başladığından bu yana ilk seyahatimi Türkiye’ye yaptım. Paylaşmak istediğim 3 mesajım var; Birincisi Türk halkına ve yetkililerine, salgına yanıt vermede sergiledikleri dayanışma ve duruşa saygılarımı sunmak istiyorum. Türk halkı dünyanın en kötü salgınına karşı duruşunu en iyi şekilde göstermiştir. Salgına karşı geride kimsenin bırakılmadığı bir çalışma yapmalıyız. Sizler COVID-19 tedavilerine tüm göçmen ve mültecileri de dahil ederek insani yanınızı da sergilemiş oldunuz ve bununla da kalmayıp 130’dan fazla ülkeye, 5 uluslararası yardım kuruluşuna da tıbbi malzeme desteğinde bulundunuz. İkinci mesajımsa; salgın henüz sona ermiş değil. Salgına karşı son derece hazırlıklı olmak zorundayız ve bu yönde çalışmaya devam etmeliyiz. Nisan ayından bu yana elde edilen verilere göre Türkiye, COVID-19 konusunda önemli bir virajı başarılı şekilde almaktadır. Türkiye’de vaka yükü ve ölüm oranı yüzde 75 oranında azalmıştır. Bu noktada hep birlikte çalışmaya devam etmek zorundayız. Sonbaharda grip mevsimi geldiğinde özellikle yaşlıları son derece iyi korumalıyız. Türkiye’nin yaşlılarda yakaladığı düşük oranlarını sürdürebilmesi için grip aşısı dahil gerekli uygulamalara devam etmeliyiz. Üçüncü olarak da şunu vurgulamak isterim. DSÖ sizlerin daimi dostu ve ortağıdır. Türkiye’de ve Avrupa’da yaşayanların sağlıklarının korunabilmesi için bizler yanınızdayız.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için... Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için...
Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durumBakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum
Futbolda 6 saniye kuralı nedir? İlk kez Galatasaray maçında oldu!Futbolda 6 saniye kuralı nedir? İlk kez Galatasaray maçında oldu!

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisine saldıran öfkeli adam yanlış kişiye çattı

Sevgilisine saldıran öfkeli adam yanlış kişiye çattı

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu!

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu!

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

Şoke eden mesaj! 'Kocası karısından...'

Şoke eden mesaj! 'Kocası karısından...'

Sosyal medya kapatılacak mı? Kalın'dan açıklama

Sosyal medya kapatılacak mı? Kalın'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Sağlık Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça gitmeyecekler

Sağlık Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça gitmeyecekler

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

Havadan müdahale yeniden başladı

Havadan müdahale yeniden başladı

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

Diğer Haberler
Kabataş'ta resim üzerine 'asılmış adam' çizen graffiti sanatçısı hakim karşısına çıktı

Kabataş'ta resim üzerine 'asılmış adam' çizen graffiti sanatçısı hakim karşısına çıktı

Tekirdağ'da inşaatta feci ölüm! Ayağı takılınca...

İnşaatta feci ölüm! Ayağı takılınca...

Vahşi cinayette flaş gelişme! Önce bıçakladı sonra yaktı

Vahşi cinayette flaş gelişme! Önce bıçakladı sonra yaktı

Esenyurt'ta otomobil yayaya çarptı! Yakınları ortalığı birbirine kattı

Otomobil yayaya çarptı! Yakınları ortalığı birbirine kattı

5 PKK'lı terörist teslim oldu

5 PKK'lı terörist teslim oldu

9 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.