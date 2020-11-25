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İstanbul’da düzenlenen operasyonda 658 parça tarihi eser ele geçirildi

25.11.2020 13:17 | Son Güncelleme:
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İstanbul Beykoz’da bir eve düzenlenen operasyonda, 658 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Beykoz’da bir eve düzenlenen operasyonda, 658 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin çok sayıda tarihi eseri yasa dışı olarak topladığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yapılan 3 aylık teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından dün Beykoz’da bir adrese düzenlenen operasyonda adı açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerden kalma 658 parça tarihi eser bulundu. Ele geçirilenler arasında, Milattan Önce 2 binli yıllara ait olduğu tahmin heykel başları, bronz mızrak uçları, taşınmaz kültür varlıklarından mimari eserler, sikkeler, gözyaşı şişeler, pişmiş toprak kapları ve kandilleri ile amforalar ve Terakota parçaları da yer alıyor.
Yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürülürken, el konulan eserler emniyete götürüldü. Tarihi eserlerin, incelenmek üzere Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne teslim edileceği kaydedildi.

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