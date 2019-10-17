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İstanbul’da düzenlenen operasyonda binlerce paket yasaklı ilaç ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 14:14 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükçekmece’de düzenlenen operasyonda, içeriğinde ölümcül madde olduğu tespit edilen zayıflama ilacı ile cinsel güç artırıcı binlerce paket ve çuvalda yasaklı ilaçlar ele geçirildi.

İstanbul Büyükçekmece’de düzenlenen operasyonda, içeriğinde ölümcül madde olduğu tespit edilen zayıflama ilacı ile cinsel güç artırıcı binlerce paket ve çuvalda yasaklı ilaçlar ele geçirildi. Yurda kaçak yollarla sokulan ilaçlarla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece’ye bağlı Tepecik Mahallesi’nde bulunan bir depoda yurda kaçak yollarla getirilen ve Türkiye’de satışı yasak olan sildenafil ve sibutramin madde içeren cinsel performansı artırıcı ilaç ile kilo aldırıcı ve zayıflatıcı hapların piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı.
Binlerce yasaklı ürüne el konuldu
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından yakın takibe alınan söz konusu depoya baskın düzenlendi, binlerce ilaç dolu pakete ve çuvallara el konuldu. Paketlerde, sibutramin etken maddesi bulunan zayıflatıcı içerikli 255 bin adet çikolata, cam tüpler halinde sildenafil içerikli 58 bin tablet cinsel performans artırıcı ilaç, plastik bidon içinde 50 kiloluk sıvı jel, bin 615 adet cinsel içerikli jel ile bin 907 adet sildenafil etken maddesi bulunan cinsel gücü artırıcı damlaya imha edilmek üzere el konuldu.
İki kişi yakalandı
Baskında, depoda bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak sorgulamak üzere İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.
Emniyetteki işlemleri devam eden 2 şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.
İstanbul polisi bu yıl içinde 8 milyon yasaklı ilaç ve mamül ele geçirdi
Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen içeriğinde yasaklı ve ölümcül madde olduğu tespit edilen zayıflama ilacı, cinsel güç artırıcı mamüller ve ürünler emniyette sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün avlusunda basın mensuplarına gösterilen ürünlerin, daha sonra imha edileceği öğrenildi.
Diğer yandan, İstanbul Kaçakçılık suçlarıyla Mücadele Polisince 2019 yılında yapılan operasyonlarda milyonlarca adet yasaklı ilaca el konuldu. Son 10 ayda ele geçirilen toplam 8 milyon adet yasaklı ilacın, İstanbul’da son 10 yılda ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ifade edildi.

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