İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ekim'de 03.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy mevkiinde virajı alamayarak savrulan bir tırın dorsesinden düzensiz göçmenlerin inmesi ve bazılarının yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede tırın dorsesine ait olduğu değerlendirilen bir plaka buldu.

Yapılan araştırmanın ardından tır Esenyurt'ta terk edilmiş halde bulundu. Tırın şoförü olduğu belirlenen Muhammet B. (62) gözaltına alındı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, tıra öncülük yapan iki aracı tespit etmesi üzerine araçta bulunan şüpheliler Kurtuluş G. (25), Metehan T. (20) ve Orhan K'yi (24) yakaladı.

Tır ve şüphelilerin kullandıkları araçlara el konuldu.

Tır içerisinde bulunan 42 göçmenden 11'inin aracın savrulmasından dolayı hafif yaralandıkları ve çevredeki hastanelerde tedavi oldukları tespit edildi.

Göçmenlerin ifadelerinde göçmen kaçakçıları ile 3 bin avro karşılığında Yunanistan'a ardından Avrupa ülkelerine kaçmak üzere anlaştıklarını anlattı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

