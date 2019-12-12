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İstanbul'da e- ticaret dolandırıcılarına operasyon kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:06 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da kurdukları 13 ayrı e-ticaret sitesine fotoğraflarını koydukları orijinal ürünler yerine,  alıcılara sahte, değeri düşük ürünler gönderen dolandırıcılara düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Ali ABLAY/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da kurdukları 13 ayrı e-ticaret sitesine fotoğraflarını koydukları orijinal ürünler yerine, alıcılara sahte, değeri düşük ürünler gönderen dolandırıcılara düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı kameralara yansıdı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü internet üzerinden e-ticaret sitesi kurarak elektronik sigara satışı yaptığını tespit ettiği şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler 3 Mayıs ve 26 Kasım tarihlerinde Üsküdar, Kağıthane, Esenyurt, Maltepe, Şişli ve Sancaktepe'de eşzamanlı operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin 13 ayrı sahte e-ticaret sitesi kurdukları belirlenirken yüksek fiyattaki ürünlerin orijinal sitelerinden görsellerini alarak sitelerinde yayınlayıp satış yaptıkları anlaşıldı. .Ürünlerin orijinal olduğunu düşünerek satın alan müşterilerine ise orijinal üründen tamamen farklı değeri düşük elektronik sigaraları gönderdikleri ve bu yöntemle dolandırdıkları belirlendi. 13 e-ticaret sitesinde 209 bin kişi alışveriş yaparken dolandırıcıların yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tahmin ediliyor.

Gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Nitelikli Dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edilirken 6 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

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