İstanbul'da ek sefer yapacak otobüs kalmadı

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ-Uğur CAN/İSTANBUL,(DHA)-RAMAZAN bayramı tatili dolayısı ile bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik başladı. Ek seferler dahil tüm otobüs hatların dolu olduğunu belirten TOFED Genel Başkanı Birol Özcan, “Şuan ana hatlarımız dolu, ilave seferlerimiz dolu. Biz şuan otobüs bulamıyoruz ek sefer açamıyoruz. Çünkü öyle bir bereket ayı oldu ki, korkunç bir yolcu transferi oldu" dedi.

9 günlük Ramazan bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketliliğe neden oldu. Yarın akşam saatlerinden başlaması öngörülen yoğunluk hakkında DHA'ya konuşan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, yoğunluktan memnun olduklarını belirterek, “Hem bayram 1 ay önceden 9 gün bir tatil verildi. Bu bizim için çok faydası oldu. Çünkü millet bir ay önceden hazırlanmaya başladı. Otobüsler dolmaya başladı. Ek seferler açtık, ek seferler de doldu. Haziran ayında full çalışıyoruz. Şuan ana hatlarımız dolu, ilave seferlerimiz dolu. Biz şuan otobüs bulamıyoruz ek sefer açamıyoruz. Çünkü öyle bir bereket ayı oldu ki, korkunç bir yolcu transferi oldu. Çok mutluyuz. Çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

“BELGELİ OTOGARLARDAN KALKAN OTOBÜSLERE BİNSİNLER"

Özcan, “Halk otobüsleri ile garaj dışındaki otobüslerle seyahat etmesinler. Çünkü onların lastiklerinin, motorlarının arızalarını bilemezsiniz. Çünkü onlar şehir içi çalışan otobüsler. Bir de aileler toplanıyor bir otobüs tutuyorlar. Sakın o otobüslere binmesinler. Belgeli otogarlardan kalkan otobüslere binsinler. Diğer türlü kazaya neden olabiliyorlar" diye konuştu. “KAHVEHANELERDE, KASAPLARDA BİLET SATIYORLAR"

Yolcuları sahte biletler hakkında uyarı yapan Birol Özcan, “Kahvehanelerde, kasaplarda bilet satıyorlar. Mesela Haliç'e git bilet satıyorlar. Vatan Caddesi'nde Emniyet'in önünden otobüsler kaldırıyorlar. Mülteciler dahi kaldırabiliyor. İnternetten bilet aldıklarında da vatandaşların dikkat etmesi lazım. Çünkü TC Kimlik Numarası'nın, koltuk numarasının yazılması lazım. Geçen gün internetten bilet satmışlar, geldiler buraya ortada ne bilet var ne de otobüs var. Bu konuda dikkat ederlerse çok iyi olur" şeklinde konuştu.

Özcan, “Şuanda 1600 - 1700 arasında İstanbul Esenler'den çıkışımız var. Ama bayramda bu yüzde 50 daha fazla olacak. Çünkü, Ankara'nın 1 ay önceden 9 gün tatil vermesi, seçimin yenilenmesi, okulların tatile girmesi ile birlikte bu rakam yarından itibaren 2 bin 500 - 2 bin 700'e kadar çıkacak. Diğer illerde de aynı şekilde olacak" dedi.