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İstanbul'da ekmeğe zam tepki yarattı

14.10.2020 12:28 | Son Güncelleme

İstanbul'da ekmeğe yüzde 20 zam yapılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

İstanbul'da ekmeğe zam tepki yarattı

DW Türkçe mikrofonuna konuşan İstanbullar "Soğan ekmek yiyorduk, lüks oldu" diyor.İstanbul’da ekmeğe yüzde 20 zam yapılması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

İstanbul Ticaret Odası’nın belirlediği azami fiyat listesine göre 200 gram ekmek 1,50 liradan, 240 gram ekmek ise 1,80 kuruştan satılıyor. Fırıncılar, maliyetlerindeki ciddi artışları gerekçe göstererek uzun süredir zam talep ediyordu. İstanbul’un farklı ilçelerinde farklı fiyat ve gramajla satılan ekmeğin fiyatı, fırıncılara göre maliyeti karşılamıyor.

Ancak ekmek fiyatlarındaki en ufak oynamayı ceplerinde hisseden vatandaşlar tepkili.

Ayrıntıları videoda izleyebiliriz!

© Deutsche Welle Türkçe

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