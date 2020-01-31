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  4. İstanbul'da Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

İstanbul'da Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 22:19 | Son Güncelleme

İstanbul'da Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

İstanbul (AA) - Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenler için Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde mevlit okutuldu.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Paşalı'nın kıldırdığı yatsı namazı sonrasında, depremde hayatını kaybeden 41 kişi için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Paşalı, mevlidin Elazığ Dernekler Federasyonu'unca düzenlendiğini belirterek, "Aramızda çok kıymetli hocalarımız var. Bu vesileyle vefat eden kardeşlerimizin mekanı cennet olsun. Hastanelerde tedavileri devam edenlere de Allah şifa versin. Tabii elim bir felaket, bu kış gününde evini, yuvasını kaybeden kardeşlerimiz var. Cenab-ı Hak onlara da nusretiyle muamele eylesin." dedi.

Mevlide, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanı Faik İçmeli ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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