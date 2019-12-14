HABER

İstanbul'da ele geçirilen 250 ton sahte içki sergilendi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 12:26 | Son Güncelleme

İstanbul'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi.

Serdal ALTINTEPE İSTANBUL (DHA) İstanbul'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi. Emniyetin bahçesinde sergilenen sahte içkiler havadan görüntülendi.
İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, baskın yapılan adreslerde 250 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi. Polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen adrese operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında tonlarca alkol, binlerce şişe sahte içki, etiket ve şişe ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen 250 ton sahte içki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergilendi. Sahte içki sergisi havadan da görüntülendi.
(FOTOĞRAF)

PARTNER'Kaç sene olduğunu bilmiyorum...' O ünlüyü tanıdınız mı?'Kaç sene olduğunu bilmiyorum...' O ünlüyü tanıdınız mı?
Ağrı’da her okula zeka oyunları sınıfı kurulacakAğrı’da her okula zeka oyunları sınıfı kurulacak
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ABD senatosunu kınadıTürkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ABD senatosunu kınadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da metro seferlerinde aksama

İstanbul'da metro seferlerinde aksama

Zonguldak’ta ele geçirildi! Piyasa değeri 500 bin TL

Zonguldak’ta ele geçirildi! Piyasa değeri 500 bin TL

Kırşehir’de feci kaza: 3 ölü 1 yaralı

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Kars’ta tren kazası! Ölüler var

Feci kaza! Tren, otomobili biçti...

Hastanede doktora saldıran 2 kişi parmaklarını kırdı

Hastanede doktora saldıran 2 kişi parmaklarını kırdı

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.