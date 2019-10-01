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İstanbul'da emekli olan 528 polise plaket verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 12:33 | Son Güncelleme

  İSTANBUL  Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli birimlerden emekli olan 528 polise plaket verildi.

İstanbul'da emekli olan 528 polise plaket verildi

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli birimlerden emekli olan 528 polise plaket verildi. Emniyet müdürü Çalışkan, törene katılan 94 yaşındaki emekli Başkomiser İsmail Demirtaş'ın elini öperek plaket verdi.
Merter'de bulunan Polis Eğitim Kongre Merkezi'nde (PEKOM) düzenlenen plaket törenine İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Emniyet Müdür Yardımcıları katıldı.
Emniyet Müdürü Çalışkan, emekli olan polislere daha iyi hizmet verilebilmesi için Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde emekli personelle irtibat bürosu kurulduğunu söyledi. Çalışkan, “Türkiye'de ilk defa İstanbul'da faaliyete geçirilen büro vasıtasıyla emekli olan personellerin iyi ya da kötü günlerinde yanlarında olmak. Sorunları olanların sorunlarıyla ilgilenerek sağlıklı bir iletişim kurmak için kuruldu. Son bir yılda 528 polisin emekli olduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzde böyle bir birimin kurulmasının ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Zaman zaman böyle etkinliklerde toplanarak iletişimimizi diri tutmaya özen gösteriyoruz" dedi. Çalışkan, törene katılan 94 yaşındaki emekli Başkomiser İsmail Demirtaş'a da plaket vererek elini öptü.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da emekli olan 528 polise plaket verildiİstanbul'da emekli olan 528 polise plaket verildiİstanbul'da emekli olan 528 polise plaket verildiİstanbul'da emekli olan 528 polise plaket verildi

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