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İstanbul'da emekli olan 77 polise veda töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 14:28 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, emekli olan 77 polise tören düzenledi.

İstanbul'da emekli olan 77 polise veda töreni

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, emekli olan 77 polise tören düzenledi. Emekli polislere hizmetleri için plaket verildi. Zeytinburnu'nda bulunan Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM)'da düzenlenen törene İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve bazı emniyet müdür yardımcıları ile emekli olan 77 polis ve aileleri katıldı. Törende emekli olan polislere plaket verildi.

BIRAKTIĞINIZ İZLER, TEŞKİLATIMIZI İLERİYE TAŞIYACAK
Polislerin devletin ve milletin güvenliği için görev yapmasının yanı sıra yolda kalana da yardım etmesi gerektiğini belirten Çalışkan, “Polis insanı insan yapan bütün değerleri içinde barındıran kişidir. Korur kollar, şefkat gösterir ve tehlike anında en öne atılır. Sizler, sizlerden sonra gelenlere bu işin tüm inceliklerini öğreterek onlara yol gösterici oldunuz. Şimdi emekli olsanız bile hepinizin bıraktığı izler teşkilatımızın daha ileri seviyere ulaşmasına katkı sağlamaktadır" dedi.

43 ŞEHİT AİLESİNE EV ALDIK, 25 TANE DAHA ALINACAK
Çalışkan, gazilere, şehit yakınlarına ve emekli polislere kapısının 24 saat açık olduğunu ifade ederek, “Emekli polislerle sürekli irtibat halinde olacağız. Bunun için Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde 'Emekli Personelle İrtibat Büro Amirliği' kurulmasını sağladım. Öte yandan, İstanbul dışındaki 112 şehit ailelesini İstanbul'da misafir ederek, şehrimizi gezdirdik. Görev yaptığım süre içerisinde şehit olan 68 personelimize devletimizin yapmış olduğu yardımlar ve tazminatlar dışında İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak birer ev alma projesi başlattık. Bu zamana tadar 43 şehidimizin ailesine ev aldı. En kısa zamanda da kalan 25 şehit ailemize ev alacağız" diye konuştu.

77 EMEKLİ POLİSE PLAKET VERİLDİ
Emekli olan 77 personele Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından plaketleri verildi.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da emekli olan 77 polise veda töreniİstanbul'da emekli olan 77 polise veda töreniİstanbul'da emekli olan 77 polise veda töreni

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