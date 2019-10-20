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İstanbul'da "Erbain Matem Merasimi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 22:40 | Son Güncelleme

İmam Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin şehadetinin 40. günü olan Erbain Matem Merasimi, Halkalı Yahya Kemal Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - İmam Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin şehadetinin 40. günü olan Erbain Matem Merasimi, Halkalı Yahya Kemal Gösteri Merkezi'nde yapıldı.

Kadın, erkek ve çocuklardan oluşan kalabalık bir grup, Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ne çıkan Fatih Caddesi'nde yürüdü. Gruptakiler, zaman zaman okunan mersiyelerle sinelerini dövdü.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ne giren grup, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi.

Caferi Alimler Birliği (CABİR) Başkanı Hasan Karabulut, yaptığı konuşmada, "Erbain"in, şehide veya ölene "40 tutma" olduğunu anlatarak, "124 bin peygamberle, bütün meleklerle, şühedayla, hayra teslim olanlarla ve bu salonu dolduran Allah'a ibadet eden mümin ve müminelerle beraber Zeyneb-i Kübra'yı temsil eden Zeyneplerle beraber buradayız. Dünyanın her köşesinde Hasan ve Hüseyin konuşulmaktadır." diye konuştu.

Erbain'in en önemli mesajının inanç uğrunda, Allah yolunda sabit, dik duruş olduğunu vurgulayarak, Müslüman'ın sadece secdede eğileceğini işaret eden Karabulut, şunları kaydetti:

"Dünyada en çok adı ve konusu geçen, Adem'den hateme, hatemden kıyamete kadar bütün insanlığa ışık yakan, mazlum ve mahrumlara ümit olan, karanlıkları aydınlatan, insanlığa özgürlüğü taşıyan, 124 bin peygamberin önünde saygıya durduğu, meleklerin gece-gündüz onun huzuruna varmak için sıraya girdiği bir ilahi şahsiyeti anmaktan elbette onur ve gurur duymaktayız. Hazreti İmam Hüseyin'in yaratılış nizamının en üstün merhalesinde yer alan, kıyamete kadar bütün insanlığı hidayetini sağlayacak, ceddi peygamberimiz olmak üzere en önde gelen, Allah'a mümin olan bütün vücuduyla Hakka ihlası, imanı, teslimiyeti aşikar eden bir veliyullah ve büyük kurban idi. O üstün bir şehittir, şühedaya şehadet ve müminlere iman yolunu gösteren, hakkı arayanlara hak yolunu gösteren ve hakkın kıyamete kadar sönmeyen ışığıdır."

Karabulut, hadisler ve ayetlerden de örnekler vererek, "Peygamberimiz buyurmuş, 'Hüseyin bendendir, ben Hüseyin'denim. Benim sünnetim, benim yolum, benim getirdiğim şeriat Hüseyin'le devam edecektir.' Bugün anlıyoruz bu sözün anlamını." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Azerbaycanlı Meddah Mirpeyman Asadov, İmam Hüseyin ve Kerbela şehitleri için ağıt okuduktan sonra Zeynebiye Tiyatro Grubu da törende temsili olarak Kerbela olayını canlandırdı.

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