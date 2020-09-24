İstanbul’da eş zamanlı 27 adrese FETÖ operasyonu 28 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da FETÖ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 33 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün İstanbul’daki faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY soruşturmaları/kovuşturmaları kapsamında FİRAR durumda bulunan şahısların yakalanmalarına yönelik İstanbul dahilinde “örgüt içinde saklanma evleri Gaybubet evi” olarak tabir edilen ve örgüt üyelerinin saklanmak amacıyla kullandığı 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. FETÖ terör örgütü üyesi olarak aranması bulunan 33 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan düzenlenen operasyonda adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve para ele geçirildi.

