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İstanbul’da eş zamanlı hırsızlık operasyonu: 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 11:50 | Son Güncelleme

İstanbul’da 16 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen şüpheliler, ekiplerin 5 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

İstanbul’da 16 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen şüpheliler, ekiplerin 5 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, iş yerlerinden sigara, alkol ve cep telefonu çalınması gibi 16 farklı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Esenyurt, Başakşehir, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Çekmeköy’de yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucu şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen, şüphelilerin kullandığı bir aracın hırsızlık yapılan yerlerde bekleme yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan H.E, E.U. B.E.B, Y.G, M.H, B.Y Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Büyükçekmece Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 şahsın girdikleri iş yerinde aramaları sonucu kasaya yönelip kasadan bir miktar para çaldıkları görülüyor.

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