İstanbul'da eşini ve kayınbiraderini vuran sanığa 15 yıl hapis cezası

Esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Güngören, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

''Olay günü eşim ve abisi olan Haluk ile arka arkaya araçlarla mezar ustası ile görüşmek için mezarlığa gittim. Bana mezar ustasının mezarlıkta olduğu söylenmişti ancak ben gittiğimde usta mezarlıkta yoktu, orada Haluk Bakar bana yönelik hakaret ve tehditlerini tekrarlayınca ben tüfeği alarak ateş ettim ancak iddia edildiği gibi ben Haluk Bakar'ı sırtından vurmadım, kendisi de sol ön boşluğundan vurulduğunu ifade etmiştir. Benim kesinlikle öldürme kastım yoktur, benim peşlerinden koştuğumu iddia ediyorlar, ben ne eşimin ne de Haluk'un peşinden koşup ateş ettim."

Son sözleri sorulan sanık Yolcu Güngören önceki savunmalarını tekrar ettiğini beyan ederek, tahliyesini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Yolcu Güngören'in kayınbiraderi Haluk Bakar'a yönelik eyleminden dolayı ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, eşi Handan Güngören'e karşı eylemine yönelik olarak da ''eşe karşı kasten nitelikli yaralama'' suçundan 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.