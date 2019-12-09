HABER

İstanbul'da eşini ve kayınbiraderini vuran sanığa 15 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 13:19 | Son Güncelleme

İstanbul'da eşini ve kayınbiraderini vuran sanığa 15 yıl hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de, mezarlıkta tartıştığı eşi ve kayınbiraderini silahla yaralayan sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yolcu Güngören (51), mağdur Handan Güngören ile mağdur kayınbirader Haluk Bakar'ın avukatı katıldı.

Duruşmada mağdur Handan Güngören, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, eşinin tahliye olmasını istediğini söyledi.

Mağdur Haluk Bakar'ın avukatı da söz alarak, müvekkili Haluk Bakar'ın yaralanmasına ilişkin fotoğrafları mahkemeye gösterdiklerini ifade ederek, sanık Yolcu Güngören'in "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Davaya ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, geçen duruşmada sunduğu mütalaada 6136 sayılı yasa yönünden kısmen değişiklik yapacağını dile getirdi. Cumhuriyet savcısı, sanık Yolcu Güngören hakkında 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan dava açıldığını fakat aynı kanuna ilişkin Gaziosmanpaşa 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve bu suçtan hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verildiğini kaydederek, bu suçtan yeniden açılan kamu davasının reddedilmesini istedi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Güngören, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

''Olay günü eşim ve abisi olan Haluk ile arka arkaya araçlarla mezar ustası ile görüşmek için mezarlığa gittim. Bana mezar ustasının mezarlıkta olduğu söylenmişti ancak ben gittiğimde usta mezarlıkta yoktu, orada Haluk Bakar bana yönelik hakaret ve tehditlerini tekrarlayınca ben tüfeği alarak ateş ettim ancak iddia edildiği gibi ben Haluk Bakar'ı sırtından vurmadım, kendisi de sol ön boşluğundan vurulduğunu ifade etmiştir. Benim kesinlikle öldürme kastım yoktur, benim peşlerinden koştuğumu iddia ediyorlar, ben ne eşimin ne de Haluk'un peşinden koşup ateş ettim."

Son sözleri sorulan sanık Yolcu Güngören önceki savunmalarını tekrar ettiğini beyan ederek, tahliyesini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Yolcu Güngören'in kayınbiraderi Haluk Bakar'a yönelik eyleminden dolayı ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, eşi Handan Güngören'e karşı eylemine yönelik olarak da ''eşe karşı kasten nitelikli yaralama'' suçundan 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanık Yolcu Güngören hakkında, yasak nitelikli bıçak taşımak suçundan kamu davası açılmışsa da bu suç nedeniyle Gaziosmanpaşa 5. Asliye Mahkemesi'nde yargılandığı için aynı suçtan kamu davası açılmasının reddini kararlaştıran heyet, sanığın kaçma şüphesi ve aldığı cezayı dikkate alarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

- Olayın geçmişi

Arnavutköy'de 5 Temmuz 2018'de eşini ve kayınbiraderini mezarlıkta silahla yaralayan Yolcu Güngören, olay yerinden kaçmasından kısa bir süre sonra gözaltına alınmış, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yolcu Güngören'in ''kasten öldürmeye teşebbüs'', ''kasten yaralama'' ve ''ruhsatsız silah bulundurmak'' suçlarından hapisle cezalandırılması istenmişti.

PARTNER Tam o an çekildi! Tam o an çekildi!
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kurumlarda gençlere manevi danışmanlık ve din hizmeti sunulacakGençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kurumlarda gençlere manevi danışmanlık ve din hizmeti sunulacak
Su yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralıSu yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava yaralama

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Devre arasında şok kavga! Burnu kırıldı

Devre arasında şok kavga! Burnu kırıldı

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı

Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı

Uludağ'da kaybolan dağcılar aranıyor... Çalışmalar montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı

Uludağ'da kaybolan dağcılar aranıyor... Çalışmalar montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı

Yanlışlıkla öldüğü söylenmişti... O polisin eşi "kasten öldürmeden" tutuklandı

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Bursa’da inanılmaz kaza

Bursa’da inanılmaz kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.