İstanbul’da Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali Düzenlendi

Çocuklara hayvan sevgisi ve bilincini arttırmayı amaçlayan Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali İstanbul Caddebostan’da hayvan severlerin katılımıyla gerçekleşti.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte onlarca kedi ve köpek, sahipleriyle birlikte keyifli zaman geçirdi.

Sokak hayvanları için kulübe boyama, birçok atölyeninyer aldığı festivalle ilgili VOA Türkçe’ye konuşan organizasyonun sorumlularından Ülkem Gürbüz, öncelikli hedeflerinin festivalde sağlanacak gelirle, sokak hayvanlarının klinik ihtiyaçları için Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu'na bağış yapılması olduğunu söyledi.

Gürbüz, “Sokak hayvanları için mama çok önemli bir ihtiyaç ama klinik ihtiyaçları mamadan daha önemli. Biz, sokak hayvanlarının klinik ihtiyaçlarına yönelik bu yola çıktık. Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu ile devam ediyoruz. Bağışlarımız onlara yapıyoruz. Burada gün boyu süren etkinliğimize katılanlar uzman hekimlerimizle ve eğitmenlerimizle söyleşiler yapabiliyorlar. Alanımızda çocuk atölyeleri gibi çok eğlenceli aktivitemiz de var” diye konuştu.

Geçen sene de aynı festivale katıldığını ifade eden Başak Kılıç, “Köpeğimin sosyalleşmesi açısından bence çok iyi bir yer. Ben buraya köpek sevmeyen arkadaşlarımı da getirdim. Onlar da köpeklerle bir bütün oldu. Onları da alıştırmış olduk. Ayrıca bu vesileyle sokak hayvanlarına da yardım etmiş oluyoruz ki bu konuda zaten çok hassasız”dedi.

Etkinliğe ilk defa geldiğini belirten İpek Yelkenci, “Daha önce hiç katılmamıştım. Sosyal medyada karşıma çıktı ve sokak hayvanlarına destek olmak için buradayım. Hayvanlarla ilgili yasalarda çok daha ileriye gidilmesi taraftarıyım. Hayvanlara her zaman destek olunması, düzenlenen her platformda farkındalık yaratılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

